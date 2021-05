Juliette, Fiuk e Lucas Penteado Reprodução/Instagram

Por iG

Publicado 24/05/2021 12:08 | Atualizado 24/05/2021 12:11

São Paulo - Os ex-participantes do "Big Brother Brasil 21" têm um grupo no WhatsApp para relembrar bons momentos e falar de amenidades da vida pessoal. Entretanto, nem todos os brothers estão no grupo, que foi batizado de "Manutenção Externa". Estão "excluídos" do clubinho pessoas como Juliette Freire, Fiuk, Bil Araújo e Lucas Penteado.

fotogaleria

Publicidade

A informação da exclusão foi dada por Kerline Cardoso e Thaís Braz ao canal de Matheus Mazzafera. Questionada sobre com quem mantém contato fora do "BBB 21", a ex-BBB deixou escapar que há um grupo no WhatsApp, mas não quis dizer quais participantes estavam no grupo.

Curioso, Mazzafera resolveu ligar para Thaís para descobrir os nomes. "Só não está a Juliette e o Fiuk. Só os dois que não estão. O resto, todo mundo tá, até o Nego Di", respondeu a dentista. Corrigindo a informação, Kerline mostrou que Arcrebiano e Lucas Penteado também não estão no grupo.

Publicidade

A existência do grupo no WhatsApp foi revelada recentemente por Viih Tube. Em sua conta no Instagram ela falou sobre o assunto. "Eu que criei o grupo, os finalistas ainda estavam dentro da casa. Convidei todo mundo pelo direct, menos o Bil, que tá confinado. O Lucas não respondeu no direct, mas acredito que é só porque não viu a mensagem mesmo", explicou.

"Achei certa a decisão da Ju de ainda não entrar, vendo agora de fora tudo que ela passou, acho que seria muito pra ela agora, um passo muito grande e seria difícil encarar tudo, não é o momento. Mas se um dia ela quiser e se sentir pronta, ela já sabe que será muito bem-vinda", continuou. A youtuber ainda disse que o grupo está com vibe de nostalgia e risada.