06/02/2021

Rio - Arcrebiano não está satisfeito com o desempenho da dupla formada com Karol Conká nas provas de resistência do "Big Brother Brasil 21" e chamou a sister para conversar na noite desta sexta-feira. Os dois, que já trocaram beijos no reality, faziam juntos as provas de resistência desde o início do reality.

Bil disse a rapper que não quer mais fazer a prova com ela porque eles sempre são eliminados das provas por detalhes e que seria melhor mudar a estratégia. Em seguida, Karol Conká concordou com o rapaz e disse que vai começar a pensar em uma nova dupla: "Já deu o que tinha que dar. Está tudo bem, eu tinha falado da segunda vez que era para mudar. É o jogo, eu não misturo as coisas".