Arthur e Carla Diaz trocam carinhos embaixo do edredom Reprodução / TV Globo

Publicado 22/03/2021 08:05 | Atualizado 22/03/2021 08:12

Rio - Carla Diaz e Arthur trocaram alguns beijos e carinhos na madrugada desta segunda-feira. Os dois deitaram juntos no quarto colorido e começaram a se beijar. Em determinado momento, eles se esconderam embaixo do edredom enquanto Camilla de Lucas e João Luiz dormiam em uma cama próxima a eles.

Pouco tempo depois, Pocah entrou no quarto e interrompeu os carinhos do casal. Arthur se levantou e foi ao banheiro. O momento, no entanto, rendeu muitos comentários nas redes sociais. "A Carla e o Arthur se pegando de novo. Não quero ver isso não, meu pai", disse uma pessoa no Twitter. "Arthur de DJ da Carla às 5h da manhã", disse outra pessoa.