Publicado 13/03/2021 08:06 | Atualizado 13/03/2021 14:37

Rio - Carla Diaz e Arthur dormiram no chão do quarto colorido na madrugada deste sábado e se empolgaram na pegação no BBB . A movimentação do casal embaixo do edredom causou suspeitas nas redes sociais. Os internautas fizeram muitas piadas sobre o assunto e chegaram a dizer que os amassos terminaram muito rápido e que Arthur foi "precoce".