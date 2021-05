Policiais capturaram os suspeitos no momento que eles seguiam para a comemoração de um roubo Divulgação

Rio - Suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubos de carga de alto valor, Rafael Gonçalves Batista e Eudes Pereira de Lima Filho foram presos, na manhã desta sexta-feira, em Água Santa, na Zona Norte do Rio, por policiais civis e agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Eles foram capturados quando iam para a comemoração de um roubo.

De acordo com as investigações da Delegacia de Roubos e Furtos de Carga (DRFC), o grupo é responsável por praticar assaltos contra caminhões que transportam cargas no Arco Metropolitano, BR 040 e Avenida Brasil. A especializada apurou que só nos últimos dois meses, a quadrilha realizou ações que geraram mais R$ 5 milhões em prejuízo às empresas transportadoras.

O crime mais recente praticado pelos assaltantes foi no último dia 25, no Arco Metropolitano, onde eles roubaram uma carga de medicamentos avaliada em R$ 2,5 milhões, e levaram para o Morro do 18, no Complexo do Lins.

Rafael e Eudes foram capturados no momento que seguiam para o conjunto de favelas, onde haveria uma comemoração pelo roubo do dia 25. Eles foram presos em cumprimento de mandado de prisão por roubo e associação criminosa, expedido pelo plantão judiciário.

Ainda segundo a DRFC, o grupo atua com divisão de tarefas, onde parte deles era responsável pela obtenção de dados e informações sobre os caminhões e suas cargas, enquanto outros integrantes cuidavam do escoamento dos produtos roubados. Os presos exerciam a função de realizar as abordagens armadas.

A DRFC informou que os integrantes da quadrilha são oriundos do Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio, e da comunidade Ana Clara, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.