Publicado 07/01/2021 17:52 | Atualizado 07/01/2021 17:52

Rio - Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Carga (DRFC), após reunirem informações de inteligência e realizarem diligências, localizaram uma carga de alimentos roubada. O material, da empresa JBS, foi encontrado em uma rede de supermercados, bem como em uma distribuidora de alimentos em Itaboraí, que revende os produtos para comércios do município do Rio e Região Metropolitana fluminense. O valor do roubo se aproxima de R$ 1 milhão.



O roubo ocorreu na véspera de Natal, por volta das 20h, na BR-070, na cidade de Várzea Grande, no Mato Grosso. Aproximadamente 28 toneladas de carnes da JBS, no valor de cerca de R$ 968.642,40, foram saqueadas. O ocorrido foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia de Várzea Grande (MT).



Policiais da DRFC compareceram até o Mercado Adonai de Inhoaiba, em Campo Grande, onde foram recebidos por José Heleno Vieira Junior, proprietário do local, e Carlos Alberto Machado Dias Junior, gerente de compras. No estabelecimento, foram encontradas diversas caixas com carne da marca Friboi estocadas no frigorífico. Os dois disseram à polícia que, na filial do mercado, também havia carnes estocadas do mesmo fornecedor. O dono e o gerente prestaram depoimento e responderão por receptação qualificada em liberdade.



Após coleta de informações, a equipe da DRFC realizou verificação na empresa RF Distribuidora de Alimentos, localizada na Rua José Leandro, em Itaboraí, onde foi encontrada grande quantidade de carne suspeita.



Já com as documentações entregues, os policiais procuraram a JBS, que confirmou o lote dos produtos roubados. Além disso, os agentes verificaram que a nota apresentada tinha sido falsificada pela distribuidora para "esquentar" a carga. O material recuperado ainda será contabilizado e devolvido à empresa. Foi necessária a utilização de um caminhão frigorífico para o transporte dos bens.



Antônio José Fernandes Bartholazzi, dono da RF Distribuidora de Alimentos, e Thiago Luiz Barbosa da Silva, gerente, foram presos em flagrante por receptação qualificada e uso de documento falso.