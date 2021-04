Um dos suspeitos acabou preso na ação Divulgação

Por Thuany Dossares

Publicado 16/04/2021 16:58 | Atualizado 16/04/2021 17:08

Rio - Uma operação da Polícia Civil para impedir um roubo de cargas em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, terminou com três suspeitos mortos em confronto com os agentes e um preso, na tarde desta sexta-feira.

Através de informações de inteligência, policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Carga (DRFC) e da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos da Polícia Civil (Desarme), descobriram que uma quadrilha especializada em roubar cargas nos municípios de São Gonçalo e Niterói, se preparava para cometer mais um crime.

A abordagem aconteceu no bairro Mutuá, mas, segundo os agentes, os suspeitos reagiram efetuando disparos de pistola e houve uma troca de tiros. No confronto, três integrantes do grupo foram baleados e não resistiram aos ferimentos, entre eles, um homem conhecido como Gigante do Brejal. Um quarto comparsa acabou sendo preso.

Segundo investigações da DRFC, o grupo é oriundo da comunidade do Brejal, no Jardim Bom Retiro, São Gonçalo, e responsável por roubos praticados ao longo da rodovia BR-101, em especial nas proximidades do Shopping São Gonçalo.