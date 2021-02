Ex-cabo da PM apontado como um dos líderes do 'Escritório do Crime' morre Foto: Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/02/2021 16:14 | Atualizado 12/02/2021 16:22

Rio - Um dos líderes do "Escritório do Crime", o ex-PM Anderson de Souza Oliveira, conhecido como Mugão, morreu, nesta sexta-feira, durante uma operação da Polícia Civil em Ramos, Zona Norte. Os agentes da Delegacia Especializada de Armas, Munições e Explosivos (Desarem) apreenderam uma pistola, um revólver e uma mochila com anotações sobre cobranças de aluguéis. O objetivo da ação era prender acusados de envolvimento com a organização criminosa.

O criminoso teria disparado várias vezes contra os agentes, que revidaram e o balearam. Ele foi levado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, Zona Norte, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. A Polícia Civil continua as investigações para identificar outros integrantes do "Escritório do Crime".