Por O Dia

Publicado 30/05/2021 07:12 | Atualizado 30/05/2021 14:56

Rio - A partir desta segunda-feira (31), a população de Niterói vai poder agendar a data para tomar a vacina contra a covid-19. Através do aplicativo Colab, será possível agendar também o horário e obter comprovação digital da imunização. A Prefeitura garante que vai seguir o Plano Nacional de Imunização e vai vacinar a partir de 59 anos.

Niterói retoma nesta segunda-feira a vacinação contra a covid-19 por idade. Os primeiros agendados precisam fazer parte do público-alvo e idade. O agendamento estará disponível para o posto volante do Campo de São Bento, no Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, em Icaraí, e será expandido para os outros postos nas próximas semanas. A medida evita aglomerações, facilita e agiliza o processo de vacinação.Para realizar o agendamento da vacina basta baixar o aplicativo Colab, que está disponível gratuitamente na Play Store (Android) e App Store (iOS), e realizar o passo a passo de cadastro. O calendário será aberto de duas em duas semanas.No local, é preciso apresentar o comprovante de residência, identidade e o laudo médico (em caso de comorbidade) ou o contracheque (no caso dos profissionais da educação).O aplicativo também oferece a opção de remarcar a data e horário da vacinação, caso a pessoa não consiga comparecer no dia agendado. Para a segunda dose, a marcação também deve ser realizada pela ferramenta.A imunização no Campo de São Bento acontece das 8h às 16h. Também é possível agendar pelo site www.niteroi.rj.gov.br/agendamentovacina