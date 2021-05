Forte chuva no final da manhã, na região da Cidade Nova. Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 30/05/2021 20:01 | Atualizado 30/05/2021 22:09

WhatsApp do DIA (98762-8248), leitores relataram falta de luz em trechos dos bairros Olaria, Jacarepaguá e Campo Grande. Rio - A chuva forte que caía no Rio desde o fim da tarde deste domingo e trouxe transtornos como bolsões d'água, alagamentos, queda de árvore e falta de luz, começou a dar trégua a partir das 21h40. Segundo o Centro de Operações (COR) da Prefeitura, os núcleos de chuva que variavam de forte a muito forte perderam força e passaram a se deslocar em direção à Baía de Guanabara e Niterói. A previsão é de chuva fraca na maior parte da cidade nas próximas horas. O município está desde às 19h30 em estágio de atenção, terceiro nível, em uma escala de cinco, o que significa que uma ou mais ocorrências impactam a cidade. Alguns bairros já apresentam pontos de alagamento, falta de luz e quedas de árvore. O Rio estava em estágio de mobilização desde as 18h45 de hoje. Pelo, leitores relataram falta de luz em trechos dos bairros Olaria, Jacarepaguá e Campo Grande.

Bolsões d'água já se formaram em alguns pontos da cidade, como em vias expressas (Avenida Brasil e Linha Vermelha). Na Avenida Armando Lombardi, altura do Barra Point, sentido Recreio houve acúmulo de água. Equipes da Comlurb e da A Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconserva) foram acionadas. Motoristas que precisam passar pela Avenida Ministro Ivan Lins também encontram bolsões d'água nas laterais da via, na altura do Hotel Ibis, sentido Recreio.

Publicidade

Em diversos pontos da Zona Sul da cidade moradores e motoristas também enfrentam transtornos. Na Rua Jardim Botânico, na altura do Jockey Club, no Jardim Botânico, uma queda de árvore ocupou parte da via. As equipes da prefeitura registraram alagamentos na Rua Muniz Barreto e próximo ao Viaduto Santiago Dantas em Botafogo; na Rua Mario Ribeiro, próximo a Praça Sibelius, no Leblon; na Avenida Epitácio Pessoa, na altura do Jardim de Alah; na Rua Toneleiros em Copacabana; na Avenida Borges de Medeiros, próximo à Praça Marcos Tamoyo; na Avenida Infante Dom Henrique, em ambos os sentidos, na Marina da Glória e na Rua da Glória. A Avenida Niemeyer foi interditada, preventivamente às 20h10 deste domingo.



Na Zona Oeste, foram registrados, até o momento, bolsões d'água na Avenida Dom João VI, em Guaratiba; Rua Engenheiro Souza Filho, em Jacarepaguá aonde a prefeitura interditou um trecho da Grajaú- JPA e também em na Estrada do Mendanha, próximo ao West Shopping em Campo Grande. Já no Shopping Via Parque na Barra da Tijuca, um pedaço do teto desabou, mas ninguém ficou ferido.

Publicidade

Um enorme alagamento atingiu o bairro de Irajá.

Publicidade

E não é que minha rua alaga?! pic.twitter.com/H6elsGNOY3 — Dani Arcanjo (@dannyarcanjo) May 30, 2021

As equipes da Prefeitura já foram acionadas em todos os locais.



Publicidade

De acordo com o Alerta Rio, no momento, núcleos de chuva que atuavam sobre a Baixada Fluminense se deslocam sobre a Zona Norte da cidade causando chuva moderada a forte na região. Núcleos de chuva atuam sobre a Zona Oeste ocasionando chuva fraca a moderada próximo à Grota Funda e Recreio dos Bandeirantes.



Nas próximas horas, a previsão é de céu nublado a encoberto, com pancadas de chuva moderada, podendo ser forte em curtos períodos de tempo, de forma isolada.



Publicidade

Em casos de ventos fortes

Siga as recomendações de segurança elaboradas pela Defesa Civil do Estado (Sedec-RJ) e pelo Corpo de Bombeiros do RJ diante da ocorrência de raios e rajadas de ventos fortes:



Em casa:



Publicidade

• Feche as janelas, basculantes e portas de armários para evitar canalizações de ventos no interior de casa.

• Persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar;

• Aparelhos elétricos e registro de gás devem estar fechados. Dessa forma, não há agravamento em caso de queda de árvore;

• Evite deixar objetos que possam cair em locais altos;

• Mantenha as árvores do jardim ou do quintal sempre podadas e bem cuidadas;

• Fique atento: se houver falta de luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.



Na rua:



• Não se abrigue debaixo de árvores ou de coberturas metálicas;

• Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar;

• Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;

• Evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas;

• Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

• Não queime lixo, não ateie fogo em terrenos para remover vegetação, não acenda fogueiras ou jogue bitucas de cigarros em estradas ou terrenos com mata;

• Fique atento: caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida. Nesta situação, há risco de acidentes causados por raios.