Publicado 30/05/2021 20:45

Rio - O Rio receberá, nesta segunda-feira (31), 453,2 mil doses da vacina AstraZeneca/Oxford, produzida no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Os imunizantes são de um montante de 5,9 milhões que serão distribuídos para todos os estados do país e o Distrito Federal nos próximos dias.

A estratégia de distribuição é revisada semanalmente em reuniões entre União, estados e municípios, observando as confirmações do cronograma de entregas por parte dos laboratórios. O objetivo é garantir a cobertura do esquema vacinal no tempo recomendado de cada imunizante, no caso da vacina da Fiocruz, o intervalo entre as doses é de 12 semanas.

Com essa remessa, mais de 46 milhões de doses da vacina da AstraZeneca/Fiocruz já terão sido entregues ao ministério. Desde o início da campanha nacional de vacinação contra a Covid-19, foram destinados mais de 96,5 milhões de doses de imunizantes dos laboratórios contratados para todo o País.

Serão entregues lotes do imunizante Oxford/AstraZeneca destinados à primeira aplicação do esquema vacinal



Os municípios do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo e Maricá retiraram suas remessas, neste sábado (29), na Coordenação Geral de Armazenagem da SES, em Niterói. Para os outros 88 municípios, a entrega ocorre a partir das 7h desta segunda-feira (31), por caminhões e vans que partirão da CGA, com escolta da Secretaria de Polícia Militar.



A Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SVS) envia, nesta segunda-feira (31), ofício às vigilâncias municipais com a orientação sobre a aplicação do imunizante, conforme os grupos prioritários elencados pelo Programa Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde (MS), e seguindo o Calendário Único de Vacinação do Estado.



Público prioritário:



- Pessoas com comorbidades;



- Pessoas com deficiência permanente (autismo; paralisia cerebral; renais crônicos em diálise; nanismo; mielomeningocele; deficientes visuais, acima de 18 anos)



- gestantes e puérperas com comorbidades;



- Pessoas em situação de rua;



- Grupos especiais ( Funcionários do Sistema de Privação de Liberdade e População Privada de Liberdade; Trabalhadores da Educação do Ensino Básico - creche, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizante e EJA; Trabalhadores da Educação do Ensino Superior; Forças de Segurança e Salvamento e Forças Armadas.)



- Pessoas com 59 a 55 anos



Calendário Único

A campanha de vacinação contra a covid-19 ganhou um calendário único no Estado do Rio de Janeiro. Com início definido para junho, o calendário tem o objetivo de padronizar as ações de imunização. A iniciativa da SES foi pactuada com os 92 municípios do estado na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), e publicada no Diário Oficial da última quarta-feira (26). O calendário único começará com a vacinação dos grupos prioritários, conforme previsto pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a covid-19 (PNO), do Ministério da Saúde, e depois segue por faixa etária.