Publicado 26/05/2021 20:51

Cientistas da Universidade Goethe, em Frankfurt, afirmaram nesta quarta-feira, 26, terem descoberto o motivo pelo qual a vacina, de Oxford/AstraZeneca, têm causado coágulos sanguíneos. Eles acreditam ainda que com alguns reparos no imunizante a reação não volte a acontecer.

O pesquisador Rolf Marschalek afirma que seus estudos revelaram que o problema estava nos vetores de adenovírus que as vacinas usam para fornecer a proteína spike do vírus Sars-Cov-2 no corpo. As informações são do jornal Financial Times.

Segundo Marschalek, diversos pesquisadores participaram do projeto para descobrir a causa dos efeitos colaterais. Ele disse ainda em sua fala que se as farmacêuticas conseguirem modificar a sequência da proteína, para que ela não se divida, será possível evitar o surgimento dos coágulos.

Vale lembrar ainda que, de acordo com o jornal, das 33 milhões de pessoas que receberam a AstraZeneca no Reino Unido, 309 apresentaram coagulações, o que causou a suspensão da distribuição do imunizante em diversos países.

Marschalek também destacou que a Johnson&Johnson já os contatou para pedir mais informações sobre uma adaptação para a melhoria do imunizante.