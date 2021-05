Neste quarta-feira, o papa Francisco conversou de forma descontraída com dois sacerdotes brasileiros AFP

O papa Francisco trocou algumas palavras, nesta quarta-feira, 26, com um sacerdote brasileiro após a realização da Audiência Geral no Vaticano. Na ocasião, o pontífice brincou com o padre dizendo que o Brasil tinha muita cachaça e pouca oração.

Ao final da audiência, o papa cumprimentou diversas pessoas. Quando chegou a vez do padre João Paulo, que pediu para que o pontífice rezasse pelo Brasil, Francisco segurou na mão do brasileiro, sorriu e respondeu: "Vocês não têm salvação. É muita cachaça e pouca oração".

A cena, registrada por outro um padre, causou certo alvoroço nas redes sociais e acabou viralizando. Logo após o corrido, o padre Carlos Henrique, autor do vídeo, deu uma declaração falando sobre o episódio.



"E foi assim num clima de muita familiaridade. Logo depois ele já concluiu que tinha um carinho muito grande pelos brasileiros. E ali ele continuou seguindo cumprimentando as pessoas. Realmente foi um momento muito descontraído", disse o presbítero.

Após o ocorrido, o papa fez questão de falar que sempre ora pelo Brasil.

