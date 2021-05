Juliana Paes AgNews

Publicado 15/05/2021 17:25

Tá podendo! Juliana Paes foi flagrada ao lado de amigas em um shopping da Zona Oeste do Rio, neste sábado, mas foi o lookinho escolhido pela estrela que chamou atenção. Super bem vestida, de blazer e botas cano alto, e, claro, máscara de proteção facial, ela ostentou uma bolsa da grife Dior avaliada em R$ 18.950,39 (ou 2.250 libras no site da marca). Tá bom ou quer mais?



Ju tirou a tarde deste sábado (15) ao lado de amigas, olhou as modas das vitrines e parou para almoçar em um dos restaurantes do local. A atriz está longe das novelas desde "A Dona do Pedaço", em 2019. E, no ano, passado esteve em diversas reprises da Globo.