Por O Dia

Rio - Curtindo o fim de ano em uma ilha privativa de Angra dos Reis, Bruna Marquezine, Manu Gavassi e Rafa Kalimann foram flagradas por paparazzis no local.

Nas imagens, elas aparecem bem descontraídas durante uma conversa entre amigos e até bebendo uma água de coco. Mas ao notarem a presença dos fotógrafos ficaram um pouco 'desconfortáveis' e também fizeram fotos deles.

Nas redes sociais, Bruna e Manu chegaram a brincar com a situação do flagra. "Para os paparazzi que passaram aqui agorinha! Fiquem tranquilos! Já fizemos a entrega", escreveu Bruna nos Stories do Instagram.



