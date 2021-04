O Grande Rio fica em São João Divulgação

Publicado 30/04/2021 14:34

O Shopping Grande Rio, em São João de Meriti, exalta o amor em sua campanha de Dia das Mães deste ano. A canção “Amor Maior” da banda Jota Quest vem como pano de fundo e sugere aos consumidores o uso da hashtag #AMORMAIORDOMUNDO nas redes sociais em alusão a data. Neste período, os clientes poderão participar em diversas enquetes e atividades nas redes sociais do shopping.



Para auxiliar os clientes nas compras, o empreendimento reforça os canais de venda online com a possibilidade de entregas por delivery, além da retirada através de lockers ou sistema drive-thru. O shopping também está disponibilizando uma vitrine virtual de produtos na qual os clientes podem encontrar os melhores presentes para as mães. A ferramenta online pode ser acessada através do site.



Para Ana Paula Niemeyer, responsável pelo marketing da Aliansce Sonae, as iniciativas desenvolvidas pela companhia para a data trazem uma mensagem positiva aos consumidores e apoio aos lojistas para estímulo de vendas online e presenciais: “Buscamos criar para os nossos lojistas ações que impulsionem vendas tanto no ambiente digital, como nos espaços físicos. Hoje nossos empreendimentos oferecem ao consumidor soluções diversas que podem ser acessadas de qualquer lugar, com poucos cliques”, explica.



Conteúdos especiais



O shopping do coração da Baixada ainda preparou ativações especiais para celebrar a data. O empreendimento convidou as influenciadoras Aline Barba (@alinebarbabeaute) e Caroline Felix (@carolinefelixoficial) para prepararem conteúdos especiais para a data, além de produzirem vitrines no shopping com dicas de looks e presentes para as mães. As vitrines estão localizadas no corredor do cinema.

Serviço



Shopping Grande Rio

www.shoppinggranderio.com.br

Rua Maria Soares Sendas 111, São João de Meriti – RJ





