O material da campanha foi confeccionado por 14 artesãs da Baixada Fluminense Divulgação/ Flores

Por O Dia

Publicado 29/04/2021 12:06

Transportes Flores, com sede em 8 mil máscaras, para ajudar no combate ao coronavírus, em diversos pontos de ônibus da Baixada Fluminense. A iniciativa envolveu 14 costureiras da região, estimulando a economia da cidade e valorizando a produção de trabalhadores locais, e buscou conscientizar sobre a importância da prevenção da covid-19.

Nesta quarta-feira, dia 28, a empresa de, com sede em São João de Meriti , distribuiu, para ajudar no combate ao coronavírus, em diversos pontos de ônibus da Baixada Fluminense. A iniciativa envolveu, estimulando a economia da cidade e valorizando a produção de trabalhadores locais, e buscou conscientizar sobre a importância da prevenção da

Só em Meriti, já são mais de 7.700 casos positivos da doença e o número de óbitos já ultrapassa os 800, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Costureira desde os 14 anos e colaboradora da ação, Sueli de Andrade reforçou a importância das medidas sanitárias: “A gente sabe que é chato e que incomoda, mas é melhor usar a máscara do que ser intubado. Com o meu trabalho, me sinto participante dessa luta contra essa doença. Hoje eu digo: máscara salva vidas”, comentou a artesã realizada.



Publicidade

O material da campanha foi confeccionado por 14 artesãs da Baixada Fluminense Divulgação/ Flores

Responsável pela comunicação da Transportes Flores, Cristina Gullo diz que a empresa tem a responsabilidade social de promover campanhas de utilidade pública para conscientizar colaboradores e passageiros: “Como maior empresa de ônibus da Baixada Fluminense, precisamos usar esse alcance para informar a população e, consequentemente, ajudar a salvar vidas”.



A Transportes Flores reforça que segue compartilhando orientações de cuidado e proteção contra a doença nas redes sociais, além de recomendações das autoridades.

Publicidade