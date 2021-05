É por meio da pasta que ações de prevenção e de atuação em desastres tomam forma Divulgação

Defesa Civil de 28 anos desde a sua criação, em 1993. É por meio desta pasta que ações de prevenção e de atuação em desastres tomam forma. Com agentes treinados, o órgão conta com um corpo técnico composto por engenheiros, geólogos, meteorologistas, entre outros.

De acordo com a Secretaria, os agentes monitoram a cidade 24h por dia e equipes de pronto emprego estão preparadas para os casos necessários no município.



História



Concebida por meio do Decreto Municipal nº 779, de 25 de maio de 1993, a pasta, hoje chefiada pelo secretário Evalder Perini, tem atuado em conjunto com os demais órgãos municipais e através de políticas públicas, tendo como principal responsabilidade a execução da gestão de risco e de desastres no território municipal, conforme o estabelecido pela Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), editada pela Lei Federal 12.608 de 10 abril de 2012.



Ações



Nesta segunda-feira, dia 24, a pasta removeu uma árvore de grande porte que nasceu na laje de uma casa e vinha oferecendo riscos de desmoronamento para as moradias do entorno. As raízes da árvore se espalharam por toda a estrutura da residência, o que agravou o trabalho dos agentes. No local, uma significativa quantidade de resíduos também foram retiradas pela Secretaria de Serviços Públicos.

Para o secretário da pasta, Evalder Perini, a sensação é de dever cumprido: “Foi um trabalho árduo que durou, aproximadamente, 20 dias. Nossa equipe se dedicou ao máximo. Estou muito alegre por ter tirado todo o risco que essa árvore representava para esses moradores”.



Serviço Defesa Civil Meriti



Para a solicitação de serviços entre em contato com a ouvidoria da prefeitura pelo número (21) 2651-1001. Caso queira falar direto com a Defesa Civil, o número é o 199. Já a Secretaria de Serviços Públicos atende pelo número (21) 3752-3852.

