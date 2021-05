Laboratório municipal oferece atendimento gratuito em mais de 300 exames Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 21:38

São João de Meriti , na Baixada Fluminense, possui umde análises clínicas, no bairro de Jardim Meriti, que atende a população de forma, com mais de 300 exames à disposição, dentre eles o de sangue, urina, fezes e preventivo. Por dia, cerca de 150 pessoas são atendidas presencialmente, segundo a organização.

A unidade é responsável por receber e por tratar as demandas dos postos de saúde da cidade, incluindo as emergências, e conta com um espaço exclusivo para atendimento infantil.



O diretor técnico-administrativo do laboratório convida a população para conhecer o espaço: "Aproveite que todos os nossos serviços são gratuitos. Aqui o nosso trabalho é o seu direito! Agradeço ao nosso prefeito, Dr. João, e à secretária de Saúde, Marcia Lucas, pela oportunidade de trabalhar exercendo esse papel, com todo o meu amor e comprometimento à população, há mais de quatro anos. Minha formação em Biologia com a especialização em análises clínicas permite que eu consiga administrar melhor a oferta de serviços com as necessidades do nosso povo. É uma honra!".



O Imunizalab Meriti está localizado na Avenida Presidente Lincoln, 425, Jardim Meriti. Para ser atendido, o paciente deve apresentar o pedido médico do exame, original e xerox da identidade, CPF, o cartão do SUS e o comprovante de residência.



Serviço ImunizaLab



Das 6h às 10h - Coleta e entrega de material

Das 10h às 11h30 - Horário de higienização do local

Das 12h às 16h - Entrega de resultados e atendimentos em geral

Telefone: 21 2752-5700





