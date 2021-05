Vagas estão disponíveis para agendamento no site do Detran ou pelos telefones Divulgação/ Detran-RJ

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 08:52

O Detran-RJ promove, no sábado (29), seu 27º mutirão de serviços com mais de 6 mil vagas para habilitação, identificação civil e veículos. Para evitar aglomerações, o atendimento será realizado mediante agendamento prévio pelo site do Detran (www.detran.rj.gov.br) ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, das 6h às 21h.



O departamento solicita aos usuários que, na impossibilidade de realizar o serviço previamente agendado, desmarque o atendimento com antecedência, para evitar que as vagas sejam desperdiçadas. Segundo levantamento dos últimos mutirões, cerca de 30 % das pessoas não comparecem na data agendada.



“Mesmo com as medidas de distanciamento, que impedem o departamento de operar com sua capacidade máxima, estamos disponibilizando mais de 28 mil vagas, por dia, sem contar com os mutirões aos sábados. Por isso, a necessidade de o usuário desmarcar o serviço com antecedência, para que a vaga seja ocupada por outra pessoa”, ressalta o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.



Confira os horários e serviços do Detran São João de Meriti:



- Habilitação (10h às 16h)



Primeira habilitação, renovação de CNH, mudar ou adicionar categoria, alterar dados ou trocar a permissão para dirigir (PPD) para a carteira definitiva.



- Identificação Civil (8h às 16h)



Emissão da segunda via da identidade.



- Veículos (8h às 17h)



Transferência de propriedade, primeira licença, troca de município, troca de jurisdição, mudança para placa Mercosul, baixa e inclusão de alienação, mudança de cor, blindagem, inclusão de combustível, troca de categoria, alteração de nome/razão social, inclusão de ANTT, alteração de características e 2º via do CRV.



Por fim, o Detran reforça que é preciso respeitar o horário agendado, para que não ocorram filas e aglomerações. O departamento pede a colaboração dos usuários para que não levem acompanhantes aos postos.





