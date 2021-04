Detran-RJ Reprodução/Internet

Publicado 05/04/2021 08:32

Rio - Após o período de recesso, atendendo apenas casos emergenciais, o Detran-RJ retomou suas atividades e serviços nesta segunda-feira, com capacidade reduzida, a fim de evitar aglomerações. No entanto, os postos localizados dentro de shopping centers não abrirão devido ao decreto municipal que proíbe o funcionamento dos mesmos até esta quinta-feira.

Os serviços de veículos, identidade e habilitação voltam a ser oferecidos tanto para quem tiver agendamento quanto para os usuários que estavam agendados no período de recesso. Estes poderão retornar às mesmas unidades, sem pressa, nos próximos dez dias úteis, a partir de hoje, sem necessidade de reagendamento. As exceções são os municípios em que as medidas restritivas não permitem o funcionamento das nossas unidades.

Nos postos do Detran-RJ localizados dentro de shopping centers, na cidade do Rio de Janeiro, o departamento também seguirá o decreto municipal, que proíbe o funcionamento dos mesmos até esta quinta-feira. Sendo assim, nossas unidades não estarão abertas nesses locais.

O Detran-RJ reforça a importância de a população procurar os serviços somente em caso de extrema necessidade. E, em caso de agendamento, respeitar os horários estabelecidos. Use máscara de proteção e não leve acompanhantes.

Prazos prorrogados

O Detran-RJ reforça que o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) prorrogou todos os prazos de vencimento de documentos, como a Carteira Nacional de Habilitação, e de processos, como os utilizados para recorrer de multas e tirar a carteira de habilitação, entre outros procedimentos.

A medida, válida para todos os condutores habilitados pelo Detran-RJ e para os veículos registrados no Estado do Rio, foi tomada por conta da paralisação de dez dias do atendimento aos usuários, seguindo as determinações do governador em exercício, Cláudio Castro, no combate à covid-19. Veja mais informações no site do Detran.

Vale lembrar que, durante o recesso para conter o avanço da Covid-19, o Detran-RJ realizou 156 atendimentos emergenciais. Foram oferecidos serviços de emissão de segunda via da identidade e da carteira de habilitação para quem teve o documento roubado ou furtado. Além da sede do departamento, as unidades de Petrópolis, Volta Redonda, Cabo Frio e Campos dos Goytacazes abriram para o atendimento de urgência.