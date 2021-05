Foram apreendidos 70 pinos de cocaína com inscrições da facção criminosa TCP Reprodução

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 08:50 | Atualizado 31/05/2021 09:11

Rio - A Polícia Civil do Rio prendeu no sábado (29) Douglas Patrick Ferreira Baptista, 30, apontado como "gerente" do tráfico de drogas de Vargem Grande e Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O traficante também fornecia drogas para o Recreio dos Bandeirantes, segundo a polícia.

Policiais da 21ª DP (Bonsucesso) realizaram a prisão sem disparar nenhum tiro, a partir de um trabalho de inteligência. Com base em investigação, foi possível identificar o dia e a hora em que Douglas Patrick, conhecido como 'Banha' iria buscar uma nova carga de drogas.



Equipes da unidade policial monitoraram o deslocamento do veículo, um Fiat Siena preto, utilizado pelo traficante nesse tipo de compra. Os agentes fizeram a abordagem quando Douglas retornava para a Zona Oeste pela Linha Amarela, após buscar o carregamento de drogas na comunidade da Vila do João, dominada pela facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP).



O motorista do veículo Valdinei de Souza, 44, também foi preso em flagrante.

