(Arquivo) Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio, com alagamentos Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 07:26 | Atualizado 31/05/2021 08:09

Rio - Rio das Pedras e Muzema, na Zona Oeste do Rio, registram alagamento na manhã desta segunda-feira, após a forte chuva que atingiu a cidade na noite de domingo. Com bolsões d'água, os moradores enfrentam dificuldades para conseguir sair de casa. No Centro, motoristas também enfrentam bolsões d'água na Avenida Brasil próximo à Rodoviária Novo Rio.

O Rio retornou do estágio de atenção para o de mobilização às 23h30. A passagem de uma frente fria pela região sudeste mantém o tempo instável no Rio.

De acordo com o Alerta Rio, o céu ficará nublado e encoberto com chuva fraca e moderada a qualquer momento desta segunda-feira, com possibilidade de pancadas de chuva forte à noite. Às 7h47, o órgão informou que núcleos de chuva vindos da Baixada Fluminense se aproximam do Rio e ganham intensidade, podendo causar chuva moderada a forte, de forma rápida, nas Zonas Norte e Oeste na próxima hora.

Além dos alagamentos, moradores de Olaria, Jacarepaguá, Santa Teresa e Campo Grande registraram queda de energia por conta da chuva.

Durante a noite de domingo, moradores e motoristas também enfrentaram transtornos na Zona Sul da cidade. Na Rua Jardim Botânico, na altura do Jockey Club, no Jardim Botânico, uma queda de árvore ocupou parte da via. As equipes da prefeitura registraram alagamentos na Rua Muniz Barreto e próximo ao Viaduto Santiago Dantas em Botafogo; na Rua Mario Ribeiro, próximo a Praça Sibelius, no Leblon; na Avenida Epitácio Pessoa, na altura do Jardim de Alah; na Rua Toneleiros em Copacabana; na Avenida Borges de Medeiros, próximo à Praça Marcos Tamoyo; na Avenida Infante Dom Henrique, em ambos os sentidos, na Marina da Glória e na Rua da Glória. A Avenida Niemeyer foi interditada, preventivamente às 20h10 deste domingo, mas já está reaberta.



Na Zona Oeste, foram registrados bolsões d'água na Avenida Dom João VI, em Guaratiba; Rua Engenheiro Souza Filho, em Jacarepaguá, onde a prefeitura interditou um trecho da Grajaú- JPA e também em na Estrada do Mendanha, próximo ao West Shopping em Campo Grande. Um pedaço do teto do Shopping Via Parque na Barra da Tijuca, desabou, mas ninguém ficou ferido.

Um enorme alagamento atingiu o bairro de Irajá. A chuva também alagou ruas em Vaz Lobo.