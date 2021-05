Por

Publicado 31/05/2021 00:00

Para a Polícia Civil do Rio, a conduta de resistência foi reafirmada na Operação Exceptis, realizada no Jacarezinho, no último dia 6. Os traficantes da comunidade são conhecidos, inclusive, como "Tropa do Mantém", pelo enfrentamento às polícias e rivais de outros grupos criminosos.

Um relatório de inteligência de 2015, sobre o Complexo do Alemão, no qual O DIA teve acesso, mostra que já naquela época os traficantes do Comando Vermelho usavam táticas de guerra para atacar policiais militares das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) do conjunto de favelas. A estratégia é conhecida como "quadrado armado".

"São quatros pontos estratégicos dentro do Complexo do Alemão onde de cada ponto é possível ver outro ponto do quadrado. Dessa forma os traficantes conseguem observar qualquer movimentação policial e alertar rapidamente aos seus comparsas. Além da estratégia geográfica os traficantes utilizam armamento pesado contra qualquer tentativa de entrada policial em cada ponto do quadrado", descreve o relatório.

O documento foi feito pelo delegado Willian Pena Junior, que naquele ano estava a frente da 45ª DP (Complexo do Alemão), e demonstra o poder bélico dos criminosos, que tinha fuzis de diferentes calibres. O investigador ainda explica que durante o quadrado armado, os bandidos subiam nas lajes portando os armamentos.

"Cada traficante ia para uma ponta da laje com o fuzil, ver a movimentação policial do alto e ter uma visão melhor e ficar em posição estratégica para atacar os agentes. Imagens aéreas da operação no Jacarezinho nos mostraram que essa tática de guerra se expandiu e é usada atualmente", esclareceu.