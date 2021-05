Vacinação Rafael Barreto / PMBR

Rio - A Prefeitura do Rio retorna, nesta segunda-feira, a nova etapa de vacinação contra covid-19 para a população em geral. Mulheres e homens vão se vacinar de acordo com a faixa etária, em dias alternados e com um terceiro dia de repescagem. Nesta segunda-feira, poderão se vacinar mulheres com 59 anos.

O calendário da nova fase de vacinação segue escalonamento etário, começando com pessoas de 59 anos e reduzindo gradativamente da idade nos dias subsequentes. A previsão é que, em cinco meses, se alcance toda a população adulta carioca.

Veja o calendário desta semana:

31/05: mulheres de 59 anos

01/06: homens de 59 anos

02/06: repescagem para quem tem 59 anos ou mais

03/06: mulheres de 58 anos

04/06: homens de 58 anos

05/06: repescagem para quem tem 58 anos ou mais

07/06: Mulheres de 57 anos

Até 23 de outubro, a meta é que 90% de quem tiver 18 anos ou mais esteja vacinado contra a covid-19, representando 4,7 milhões de pessoas, ou ainda 75% da população total.



Na primeira etapa da vacinação, mais de 3,1 milhões de doses contra covid-19 foram aplicadas e 2,1 milhões de pessoas receberam a primeira dose, representando 40% do público alvo de toda a campanha. Com isso, o Município do Rio desponta como a segunda cidade que mais vacinou em todo o país.

