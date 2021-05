Por Persante Baldoni

Publicado 30/05/2021 20:23 | Atualizado 30/05/2021 20:32

A Vigilância Epidemiológica de Paraty publica o boletim com o cenário da pandemia de Covid-19 no município. Desde o início da pandemia, são 3.381 casos da doença confirmados em Paraty com 3.209 pessoas recuperadas e 4.673 casos suspeitos.

A Prefeitura de Paraty acrescenta que os boletins epidemiológicos de Covid no município passarão a ser publicados de segunda-feira a sexta-feira. A equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde avaliou que a medida não interfere no mapeamento dos indicadores da pandemia no município e vai permitir a divulgação de dados mais precisos, uma vez que não há atualização dos dados de testagem nos finais de semana.