O objetivo transformar a realidade social de crianças através da prática do tênis Projeto Paraty Tênis

Por Persante Baldoni

Publicado 30/05/2021 13:36

A campanha “Adote um Atleta” atenderá 90 crianças das escolas públicas, realizado pela Associação Pro Rio em parceria com a Prefeitura de Paraty e empresários da cidade, tem como objetivo transformar a realidade social de crianças através da prática do tênis.

Os participantes do projeto são jovens e crianças de 07 a 17 anos, que treinam durante a semana com horários na parte da manhã e na parte da tarde.

A equipe pedagógica conta com 2 professores: Edson Rodrigues e Paulo Henrique e a Responsável do Monitoramento, Fernanda Benchimol.

A campanha “Adote um Atleta" visa reduzir as despesas da Associação Pro Rio, com os materiais necessários para a prática do esporte - bolas, raquetes, camisetas, pares de tênis, shorts, custos mensais de manutenção e sobretudo honrar os salários da nossa equipe pedagógica. 95% dessas despesas são financiadas através de recursos dos patrocinadores do projeto. Nossa campanha teve início em 2019 e desde então 45 alunos foram adotados.

Se você tem interesse em ser um parceiro, "adote" um de nossos atletas e torne-se você também um "padrinho" ou uma "madrinha" do Projeto Paraty Tênis. Entre em conta­to conosco!

O custo de um atleta é de R$ 100,00 mensais, ou seja, já incluindo 2 camisetas mangas curtas, 2 mangas compridas, 1 short ou saia e 2 pares de tênis.

Um dos requisitos para participar do projeto é sempre estar frequentando a escola e as aulas do Projeto Paraty Tênis regularmente.

Para quem quiser colaborar com o projeto o endereço é Av. Roberto da Silveira, 1000 - Casa 8 1 Bairro Parque Ipê Caixa Postal 74817 Paraty - RJ e os dados bancários são:

CNPJ: 14.260.254/ 0001-53

Dados bancários:

Banco do Brasil

Ag: 2406-6

C/c: 19.807-2