esporte é inclusão e esperança de um futuro melhorGetty Images

Por Persante Baldoni

Publicado 07/06/2021 10:22

O principal objetivo é criar oportunidades para os alunos com algum tipo de deficiência e criar oportunidades iguais, fazendo com que todos possam refletir sobre suas diversidades promovendo a interação social. Os participantes vão desenvolver as potencialidades através do esporte adaptado, estimulando a cooperação e participação dos jogos.

Os alunos terão uma ação mais participativa, competitiva e o principal: inclusiva entre os alunos, atletas, profissionais, dirigentes, famílias e comunidade.

Aos portadores de necessidades especiais o programa traz a aquisição de experiências que venham enriquecer seus conhecimentos e facilitar sua relação com o meio trazendo o exercício de sua cidadania.

Outro importante ponto a ser destacado é que o esporte traz atividades que contribuem para o desenvolvimento psicomotor, cognitivo e afetivo-social.

O programa vai além dos alunos ele faz a integração de dirigentes, famílias, profissionais e atletas, através de atividades recreativas e culturais.