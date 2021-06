CIRCUITO GASTRONÔMICO - FESTIVAL DO CAMARÃO 2021 - Divulgação

Por Persante Baldoni

Publicado 06/06/2021 19:46

De 04 a 12 de Junho, Paraty receberá o Circuito Gastronômico – Festival do Camarão.

Inspirados no tradicional Festival do Camarão, da Ilha do Araujo, este ano os principais restaurantes de Paraty participarão do Circuito Gastronômico – Festival do Camarão, com pratos da culinária local e outras releituras de dar água na boca.

O destaque no festival é a culinária caiçara, que mistura sabores da serra e do mar e proporciona uma grande e memorável experiência!

O Circuito Gastronômico, que já esteve presente em outros festivais, vem este ano com uma novidade: o Cartão do Circuito. Com ele, os clientes somarão carimbos dos pratos consumidos em troca de brindes exclusivos.

Cabe destacar que o momento que estamos vivenciando ainda é de cautela devido à pandemia. Desta forma, todos os restaurantes estão seguindo os protocolos sanitários.

