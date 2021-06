CIRCUITO GASTRONÔMICO - FESTIVAL DO CAMARÃO 2021 - Divulgação

CIRCUITO GASTRONÔMICO - FESTIVAL DO CAMARÃO 2021Divulgação

Por Persante Baldoni

Publicado 03/06/2021 20:54

Inspirados no tradicional Festival do Camarão, da Ilha do Araújo, este ano diversos restaurantes de Paraty participarão do Circuito Gastronômico – , com pratos da culinária local e outras releituras de dar água na boca.

O destaque no festival é a culinária caiçara, que mistura sabores da serra e do mar e proporciona uma grande e memorável experiência!

O Circuito Gastronômico, que já esteve presente em outros festivais, vem este ano com uma novidade: o “Cartão do Circuito” que poderá ser adquirido nos restaurantes que participam do Circuito. Com ele, os clientes somarão carimbos dos pratos consumidos em troca de brindes exclusivos.

Cabe destacar que o momento que estamos vivenciando ainda é de cautela devido à pandemia. Desta forma, todos os restaurantes estão seguindo os protocolos sanitários. Os restaurantes participantes são:

Margarida Café, Peró, Restaurante Armazém Mar, Cervejaria Caborê, Bambubar, Bistrô Alquimia dos Sabores, Restaurante Via Marine, Jajigo, Vila Margarida, BalacoBacco, OUI PARATY, Restaurante Casa Coupê,

