Pesca predatória de Caranguejos acaba em prisãoDivulgação

Por Persante Baldoni

Publicado 03/06/2021 09:34

A secretaria municipal de segurança e ordem pública de Paraty, sob o comando do dr. Marcello Russo, recebeu uma denúncia anônima sobre pesca predatória, nesta quarta por volta das 15h, no manguezal na várzea do Corumbê, através dos guardas civis municipais, foi apreendido 7 sacas de caranguejo, várias armadilhas, e foi feita a condução de 2 homens e 1 mulher, todos maiores e residentes em Angra dos Reis, para a 167 DP - Paraty a fim de responderem nos termos da lei, sobre crime ambiental de pesca ilegal predatória dos caranguejos que serão liberados na natureza em manguezal apropriado.

Os indiciados, que vieram de Angra dos Reis, deixavam as armadilhas para coleta dos caranguejos, por 3 dias aproximadamente, depois faziam recolhiam e eram colocados em sacas, transportados na caçamba de veículo para comercialização.