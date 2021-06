O prefeito de Paraty Luciano Vidal acompanha as obras no Patrimônio

Por Persante Baldoni

Publicado 02/06/2021 11:32

Estamos melhorando a entrada do bairro e vamos instalar novos equipamentos para a comunidade. E, em breve, vamos levar estas melhorias a outros bairros do nosso município.

O prefeito Vidal acompanhado do Secretário de Obras Fabrício e do Presidente da Câmara dos Vereadores Sanica estiveram vistoriando as obras da nova calçada para melhorar a acessibilidade na rua Lacy Raimundo no bairro Patrimônio. No local está sendo realizada a obra de calçamento de toda a via e a obra de escoamento das águas das chuvas evitando alagamentos que atrapalhavam a vida dos moradores.

“O projeto da prefeitura é para que essa melhoria aconteça em todos os outros bairros. Em breve lançaremos o Programa Caminhos de Paraty para dar mais atenção tanto na zona rural quanto na zona costeira, fazendo toda malha urbana melhorando acessibilidade de todos”, afirmou o Prefeito Luciano Vidal.