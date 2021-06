Conheça as criptomoedas Divulgação

Por Persante Baldoni

Publicado 01/06/2021 18:16

Existe uma lista de criptomoedas montada pelo especialista em moedas digitais da Empiricus, André Franco, que tiveram rentabilidade de 454% em 2020 e começaram bem em 2021, com 163% de lucros em quatro meses.

Com certeza você já ouviu falar do bitcoin, e não dá para ignorar o desempenho deste ativo nos últimos meses. A criptomoeda foi eleita o investimento mais rentável de 2020, acumulando 420% de valorização no ano em reais.

Publicidade

Essa valorização foi o “pontapé” para que esse tipo de comercio finalmente fosse levado a sério. Enquanto boa parte das ações da bolsa de valores brasileira teve retorno negativo devido à pandemia o bitcoin não parou de subir.

Mas se por um lado o bitcoin está fazendo sucesso, existem outras possibilidades com valorizações ainda maiores. por exemplo a Ethereum, XRP eLitecoin, EOS, Cardano, Binance coin e a Stellar lumens. Para termos uma ideia do que está acontecendo, quem investiu em algumas criptomoedas específicas transformou R$ 100 em R$ 2.350,00 em quatro anos. Foram 2.250% de valorização neste período.

Publicidade

Especialistas estão confiantes de que o bitcoin irá passar por uma segunda onda de valorização. Já existe uma nova lista de criptomoedas com potencial para expandir os valores investidos, outra novidade é a parceria inédita com o “Mercado Bitcoin”, uma das maiores exchanges brasileiras, ou seja, “corretoras” onde é possível negociar criptomoedas.

André Franco avalia que com o investimento de R$100,00 você pode buscar ganhos expressivos com as criptomoedas. Ele afirma ter a chance de transformá-los em R$ 250, R$ 500, R$ 1.000, até lucros de R$ 23 mil, R$ 117 mil, R$ 587 mil, como já aconteceu!

Publicidade

Do outro lado está o Mercado Bitcoin, a maior plataforma de ativos digitais da América Latina, com mais de 2 milhões de clientes cadastrados. O objetivo é buscar cada vez mais pessoas que queiram investir em criptomoedas e ganhar dinheiro neste mercado.

Tanto o André da Empiricus quanto o Mercado Bitcoin tem uma verba de marketing justamente para isso: buscar novos clientes. Trata-se de uma campanha inteligente do ponto de vista empresarial. É uma relação “ganha-ganha-ganha”. As duas empresas lucram com a iniciativa e você, como investidor, também ganha ao receber o benefício.

Publicidade

Não se engane, você não precisa de muito dinheiro para começar. O que irá determinar o seu sucesso com as criptomoedas são escolhas assertivas e o timing. E acredite, não poderia haver momento melhor para você se posicionar nas moedas digitais.