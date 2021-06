Corrida de trilha em Paraty

Por Persante Baldoni

Publicado 31/05/2021 18:11

A Move, empresa de eventos esportivos está trazendo para Paraty o Move Trail Run, uma corrida de trilha com a expectativa de 400 atletas, esse número é limitado por conta da pandemia.

Serão percursos distintos para distâncias distintas, teremos percursos de 3, 6 12 e 21 km, o de 03 KM é um percurso bem bacana para iniciantes e para a melhor idade e conta com a parceria da prefeitura no projeto deste percurso, na verdade a Secretaria de Esporte já tem esse projeto e juntamente com o professor Naum foi desenvolvido este percurso para inclusão de todos, é um percurso voltado para a família “tem gente até que vai com carrinho de criança”, segundo os organizadores. O importante é participar.

Os percursos de 12 e 21km já são um desafio maior, passam por lugares muito bonitos aqui em Paraty, a partir daí já tem trilha mais pesada e exige um pouco mais dos atletas. O percurso sai do Pontal, pela Beira Rio e atravessa a rodovia Rio-Santos, atravessando a Rio-Santos já entra em uma trilha conhecida como Bird e sai no Condado, neste ponto tem a divisão de percursos, a de 12 km vai sentido Barro Alto e o 21 KM vai margeando o rio Perequê-açu, passa o rio duas vezes, na ida e na volta, um percurso muito bonito e continua por trilha até sair próximo ao alambique da Pedra Branca, segue sentido Barro Alto e entra pela trilha do caboclo e volta retornando até a rodovia novamente e corre pela praia do Jabaquara até a chegada no pontal.

O evento terá uma distribuição na largada e chegada pensadas com as limitações causadas pela pandemia, na largada existirá o distanciamento dos atletas com um metro e meio entre eles, A largada será em onda, a cada 30 segundos larga um bloco de 20 a 30 pessoas, o uso de máscara é obrigatório até o KM 02 onde temos fiscalização, a partir do KM 02 ai já acontece um distanciamento natural entre os atletas e será permitida a retirada da máscara. Na chegada é novamente obrigatório o uso de máscara. No momento da chegada na arena o atleta já recebe o Kit Pós Prova com a medalha e já é conduzido para a praia para evitar aglomeração.

Existe também o lado de apoio a cultura local, os troféus estão sendo confeccionados pelos moradores do Mamanguá em uma parceria com a empresa Move, organizadora do evento.

A corrida terá dois pontos de socorro estrategicamente escolhidos, nesses locais teremos duas ambulâncias e carros preparados com enfermeiros e socorristas no caso de resgate, quatro pontos de apoio de hidratação durante o percurso e cada atleta tem um seguro saúde que já é feito na hora da inscrição e cobre o atleta durante todo o percurso

Largada será às 07:00 hrs da manhã, retirada dos kits para os paratienses será na sexta e para os visitantes no sábado.

Nós trabalhamos muito com o turismo esportivo e em nosso histórico podemos dizer que cada atleta traz mais duas pessoas que também movimentam a economia da cidade Afirmou Mário Arantes neto diretor técnico da Move.

É um evento que movimenta a economia local também, segundo Mário Bispo da Bike Show, empresário e atleta, “um evento desse vai reverberar o nome de Paraty ligada ao esporte e isso é muito bom para cidade, além disso mobiliza o comércio o que faz movimentar a economia do município, e é claro, lembrando sempre de todos os cuidados com a segurança e as medidas de prevenção, em um evento grande assim é importante evitar a aglomeração, isso é sempre importante lembrar.”