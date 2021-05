Por Persante Baldoni

Publicado 30/05/2021 18:46 | Atualizado 30/05/2021 20:33

Catador que estava revirando um latão de lixo numa Rua atrás da Rodoviária de Paraty, nesta sexta 28/05/2021, por voltas de 21:00 horas, acionou a GUARDA CIVIL MUNICIPAL que fazia Operação de Blitz na cidade, juntamente com o 5º Batalhão da Polícia Militar, e avisou sobre um recém-nascido que tinha sido abandonado dentro de um saco no local, ainda com Cordão Umbilical preso.

Os Guardas Municipais e Policiais Militares acionaram o Corpo de Bombeiros que constatou que a criança ainda com Vida, e foi levado às pressas para o Hospital Municipal Hugo Miranda de Paraty; sendo últimas Informações de que o recém-nascido não resistiu e falecera no Hospital horas depois.

A GUARDA CIVIL MUNICIPAL na pessoa do Dr. Marcello Russo afirmou que fará buscas nas câmeras da rodoviária para procurar o responsável à fim de capturar o feitor do suposto Infanticídio.