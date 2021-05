Apreendida grande quantidade de drogas no Condado 5º BPM

Por Persante Baldoni

Publicado 28/05/2021 17:55

Guarnição do 5º BPM em patrulhamento no bairro Condado foi informado por transeuntes que havia elementos realizando tráfico de drogas no bairro, e feito contato com cmt de cia cap ygor que de imediato determinou que a equipe procedesse ao local denunciado.

Chegando ao endereço a guarnição abordou suspeito que sem resistência foi preso em flagrante delito com grande quantidade de droga. O traficante carregava uma mochila preta onde estavam 16 pinos de cocaína de 30 Reais, 04 pinos de cocaína de 50 Reais, 99 pinos de cocaína de 10 Reais, 96 tabletes de maconha que seriam vendidos a R$ 5,00 e mais 29 Tabletes pequenos maconha de 10 Reais.

A droga e o traficante foram conduzidos a 167dp para medidas cabíveis.