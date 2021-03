Maconha é vendida com a foto da participante Juliette Reprodução

Por O Dia

Publicado 31/03/2021 14:49 | Atualizado 31/03/2021 16:11

Rio - O reality show 'Big Brother Brasil' vem movimentando as redes sociais e fomentando inúmeros debates. A favorita para o prêmio de R$ 1,5 milhão segue quebrando recordes de engajamento, mas o que a paraibana Juliette não imaginaria era que sua foto seria utilizada pelo tráfico de drogas do Rio de Janeiro. Uma foto de um pacote de maconha tem movimentado a web e o que mais chama a atenção é a imagem da participante do programa estampada na embalagem.

A droga com a inscrição da facção do bairro Trindade, em São Gonçalo, viralizou no Twitter com o nome "Juliette de R$ 20". No mesmo bairro, organizadores de um baile funk local também fizeram uma música em homenagem a advogada, ainda no início do programa.

Procurada, a Polícia Civil ainda não se pronunciou sobre a imagem.