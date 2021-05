Sepultamento de Dominguinhos do Estácio, no Catumbi, Região Central do Rio Luciano Belford / Agência O DIA

Publicado 31/05/2021 17:37

Rio - O corpo do intérprete e compositor Dominguinhos do Estácio, de 79 anos, foi sepultado no Cemitério São Francisco de Paula, no Catumbi, Região Central do Rio, na tarde desta segunda-feira. Domingos da Costa Ferreira estava internado desde o dia 11 de maio, no Hospital Azevedo Lima, em Niterói, após sofrer uma hemorragia cerebral. O artista precisou ser intubado no último dia 20 e faleceu às 21h43 deste domingo (30)

Centenas de pessoas acompanharam o cortejo. Dentre eles, o escritor Paulo Mattos Batista, que fez uma homenagem ao intérprete. "Dominguinhos fez história, reviveu nossas memórias, nos ensinou a cantar, respirar, interpretar e muitas vezes invejar. Pastor de ovelhas e desfiles, sabia dosar seu tom, ai meu Deus, como era bom ter Dominguinhos comandar seu carro de som". Confira:

Escritor Paulo Mattos Batista homenageia o intérprete Dominguinhos do Estácio durante sepultamento.



Créditos: Luciano Belford/Agência O DIA#ODia pic.twitter.com/gKkkAqybia — Jornal O Dia (@jornalodia) May 31, 2021

Familiares e amigos participam do sepultamento de Dominguinhos do Estácio



Créditos: Luciano Belford/Agência O DIA#ODia pic.twitter.com/knx2CgU51B — Jornal O Dia (@jornalodia) May 31, 2021

A trajetória de Dominguinhos do Estácio

Dominguinhos do Estácio iniciou sua carreira na década de 1960, ainda na Unidos de São Carlos, no Estácio. A escola passou a se chamar Estácio de Sá, em 1983. O sobrenome artístico se refere ao local em que Dominguinhos vivia e iniciou sua carreira no Carnaval, até receber a primeira oportunidade como intérprete oficial nos anos 1970. Veio em 1975 o antológico samba "Festa do Círio de Nazaré", de sua autoria, pela Estácio. O compositor era devoto de Nossa Senhora de Nazaré.

O talento do intérprete e compositor do São Carlos chamou a atenção do presidente da escola de Ramos Imperatriz Leopoldinense. Luizinho Drumond levu Dominguinhos para a Imperatriz em 1978, com quem a escola ganhou seus primeiros Carnavais. Ao todo, o compositor e intérprete ganhou cinco campeonatos:

1980 - O que é que a Bahia tem (Imperatriz Leopoldinense).

1981 - O teu cabelo não nega (Imperatriz Leopoldinense).

1989 - "Liberdade, liberda, abre as asas sobre nós. (Imperatriz Leopoldinense).

1992 - Paulicèia desvairada - 70 anos do modernismo (Estácio de Sá).

1997 - Trevas! Luz! Explosão do universo (Unidos do Viradouro).



Na Viradouro, escola de Niterói, Dominguinhos foi intérprete oficial por onze carnavais. A vermelho e branco lamentou a morte do artista. "Sua voz inconfundível e seu carisma cativaram nossa comunidade, criando uma relação única e especial, que ficará para sempre na história do samba e da Viradouro. É com imenso pesar que a Viradouro se despede hoje de um dos maiores intérpretes do carnaval. Descanse em paz, Dominguinhos", disse em nota divulgada.



Dominguinhos também passou pela Grande Rio, onde foi voz oficial em 1990.