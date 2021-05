Dudu Nobre Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/05/2021 15:56

Dudu Nobre não para. Depois de se apresentar numa festa para 500 convidados no Copacabana Palace, na noite de sexta-feira (14), o sambista promove neste sábado (15) uma roda de samba com feijoada. Esta colunista que vos escreve recebeu o convite via Whatsapp.

Além da feijoada, que começou ao meio-dia, e da roda de samba, às 16h, ainda vai rolar transmissão do jogo do Flamengo contra o Fluminense, às 21h. Ou seja: o evento não tem hora pra acabar.

Esta colunista desconfia que a pandemia já acabou e ela não foi informada...