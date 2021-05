O baluarte Nelson Sargento com uma de suas marcas registradas, o violão com as cores da Mangueira Divulgação/Eny Miranda

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 11:34 | Atualizado 27/05/2021 12:19

Rio - O presidente de honra da Mangueira, Nelson Sargento, de 96 anos, morreu na manhã desta quinta-feira aos 96 anos, vítima da covid-19. Nelson Mattos estava internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto Nacional de Câncer (Inca). De acordo com a unidade de saúde, o músico chegou ao local no último dia 20 com quadro de desidratação, anorexia e significativa queda do estado geral. Após passar por exames, foi constatado que o cantor estava infectado pela covid-19.

fotogaleria

Publicidade

Já no sábado (22), ele precisou ser transferido para a UTI após apresentar piora do padrão ventilatório e hipertensão, tendo que respirar com auxílio de máscara de oxigênio.

Nelson Sargento chegou a receber as duas doses do imunizante contra a covid-19, a última no dia 26 de fevereiro. Apesar de todos os esforços terapêuticos utilizados, o óbito ocorreu às 10h45, desta quinta-feira (27).



Publicidade

A Secretaria Municipal de Saúde ressalta que todas as vacinas contra a covid-19 disponíveis no Brasil têm eficácia comprovada, protegendo contra o desenvolvimento de casos graves e óbitos por covid-19, o que não impede a infecção pela doença, especialmente em pessoas com sistema imunológico comprometido, como aquelas em tratamento de câncer.



Nelson Sargento era paciente do Inca desde 2005, quando foi diagnosticado e tratado um câncer de próstata.



Publicidade

Compositor de mais de 400 canções, Nelson Sargento tem como um de seus sambas mais conhecidos 'Agoniza Mas Não Morre'.

Quando completou 96 anos, em julho do ano passado, Nelson recebeu homenagens em formato de uma cantata virtual por diversos nomes que admiram o sambista. Mar'tnália, Alcione, Paulinho da Viola, Preta Gil, Tia Surica, Monarco, Regina Casé e Moacyr Luz, entre outros, reuniram vozes em coral para celebrar o músico. No ano passado, Nelson também foi homenageado em Niterói com programação especial virtual do Teatro Municipal João Caetano.

Publicidade

Carioca nascido na Praça XV e torcedor do Vasco da Gama, Sargento despontou para a música ainda na adolescência. Compôs com Alfredo Português, em 1955, o samba-enredo Primavera, também chamado de As quatro estações do ano, considerado um dos mais belos de todos os tempos. Nos anos 1960, integrou o conjunto A Voz do Morro, ao lado de Paulinho da Viola, Zé Kéti, Elton Medeiros, Jair do Cavaquinho, José da Cruz e Anescarzinho. Entre seus parceiros de composição musical estão Cartola, Carlos Cachaça, Darcy da Mangueira, João de Aquino, Pedro Amorim, Daniel Gonzaga e Rô Fonseca. Escreveu os livros Prisioneiro do Mundo e Um certo Geraldo Pereira. Atuou nos filmes O Primeiro Dia, de Walter Salles e Daniela Thomas, Orfeu de Cacá Diegues e Nelson Sargento da Mangueira, de Estêvão Pantoja, que lhe valeu o prêmio Kikito, no Festival de Gramado, pela melhor trilha sonora entre os filmes de curta-metragem.