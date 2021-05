Bruno Covas (PSDB) prefeito de São Paulo Andre Bueno/Camara de São Paulo

Por O Dia

Publicado 16/05/2021 10:28 | Atualizado 16/05/2021 16:41

Bruno Covas, prefeito da cidade de São Paulo, morreu às 08h20 deste domingo, 16, em decorrência de um câncer. Covas lutava contra a doença desde 2019 e na última sexta-feira foi diagnosticado com um quadro irreversível.

Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês desde o dia 2 de maio, sob os cuidados das equipes médicas coordenadas por David Uip, Artur Katz, Tulio Eduardo Flesch Pfiffer, Raul Cutait e Roberto Kalil.

Publicidade

O velório de Covas será realizado na prefeitura de São Paulo em cerimônia restrita a 20 convidados. Ao fim, o caixão será transportado em um caminhão do Corpo de Bombeiros, passando pela Avenida Paulista, com destino a Santos, onde o prefeito será sepultado.

Histórico

Publicidade

O prefeito descobriu que tinha câncer em outubro de 2019, quando exames que vinham sendo realizados para investigar o surgimento de uma trombose apontaram a existência de três tumores - um no fígado, um na cárdia (a transição entre o estômago e o esôfago) e outro nos gânglios linfáticos. Os médicos atacaram a doença com imunoterapia e quimioterapia, e dois dos três tumores chegaram a desaparecer. O do fígado havia diminuído, mas ainda persiste.



Em fevereiro deste ano, os médicos identificaram um novo tumor no fígado, e ele retornou à quimioterapia. Entretanto, ao longo desta nova etapa do tratamento, a doença se mostrou mais agressiva, se espalhando para mais pontos do fígado e de seus ossos.



A partir de abril, novas complicações debilitaram ainda mais a saúde do prefeito que, mesmo assim, sempre se manteve muito otimista e determinado a enfrentar a doença e permanecer com o tratamento.

*Com informações do Estadão Conteúdo