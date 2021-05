Mulher telefona para polícia, pede pizza e oficiais entendem pedido de ajuda Reprodução

Por IG - Último Segundo

Publicado 28/05/2021 10:59

Rio - A Polícia Militar recebeu uma ligação com um pedido inusitado na noite da última quinta-feira (28). Uma mulher, moradora de Andradin, em São Paulo, gostaria de uma pizza. Então, o cabo responsável pelo atendimento do Comando de Policiamento do Interior (Copom) entendeu que a ligação pudesse se referir a um pedido de socorro por parte da mulher e enviou uma equipe para averiguar a situação. Ao chegar no local, a suspeita se confirmou.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o rapaz de 57 anos fugiu assim que os policiais se aproximaram. A mulher que realizou a ligação denunciou as agressões físicas, verbais e psicológicas que sofria pelo marido.

No depoimento à polícia, a vítima alegou que apanhou do agressor por mais de 20 anos e, desde que o mesmo saiu da prisão, as agressões retornaram com maior intensidade. Naquele dia, o homem teria ameaçado a mulher e os filhos de morte.

O suspeito das agressões segue desaparecido e foi dado como foragido pelos agentes de segurança.