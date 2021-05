O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) não esteve presente em somente seis destas reuniões. AFP

Por iG

Publicado 28/05/2021 08:34

A CPI da Covid recebeu uma lista de documentos entregues pela Casa Civil que mostram uma série de reuniões no Palácio do Planalto realizadas pelo "ministério paralelo" da Saúde. Ao todo, foram 24 encontros para traçar as políticas públicas de combate à pandemia do novo coronavírus.



Senadores que compõem a comissão indicam que o grupo 'paralelo' se comportava como 'conselheiro' do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que não esteve presente em somente seis destas reuniões. Todas ocorreram ou no Palácio do Alvorada ou no Planalto.

Entre os participantes, destacam-se o vereador do Rio de Janeiro e filho do presidente, Carlos Bolsonaro (Republicanos), o deputado federal Osmar Terra (MDB-RS), a médica Nise Yamaguchi e o ex-secretário de Comunicação Fabio Wajngarten.