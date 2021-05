Carreta que carregava cerca de 30 toneladas de eucalipto tombou em cima de carro Reprodução/TV Anhanguera

Publicado 28/05/2021 11:22 | Atualizado 28/05/2021 11:27

Um casal havia acabado de descer do carro para buscar a filha em uma fazenda, quando uma carreta tombou e esmagou totalmente o automóvel, na zona rural de Alexânia (GO), na última segunda-feira (24). Segundo a dona do veículo, o acidente ocorreu porque o condutor do caminhão, carregado com cerca de 30 toneladas de eucalipto, perdeu o controle da direção ao fazer uma curva. As informações são do portal G1.

"Eu fiquei totalmente assustada, fiquei em choque, fiquei em pânico. Eu recebi muitas mensagens de amigos e familiares e todos falaram que foi um livramento de Deus na minha vida", afirmou a proprietária do carro, a gerente contábil Maria Luiza Dias, em entrevista ao G1.

Ao portal, a família contou que apenas percebeu o tamanho do estrago depois que dois guinchos retiraram a carreta de cima do carro. De acordo com Maria Luiza, a empresa responsável pelo veículo de carga afirmou que vai pagar o prejuízo causado a ela.