Queda do turista bloqueou pelo menos duas faixas da Avenida Lagoa Barra, no sentido Barra da Tijuca Reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 23/05/2021 08:10

Rio - Familiares e amigos do Eduardo Geovane Carvalho, de 36 anos, vítima de um acidente de parapente, neste sábado, em São Conrado, na Zona Sul do Rio, lamentaram a morte do turista nas redes sociais. Segundo o Corpo de Bombeiros, a queda aconteceu no início da tarde, por volta das 12h, e o turista de Santa Catarina chegou a bater em um carro na Av. Lagoa Barra, sentido Barra da Tijuca, antes de se chocar com o chão.

"É com imensa dor que comunico o falecimento do meu irmão caçula, Eduardo Geovane Carvalho do Silva, o nosso Dudu, e o Sorriso para os amigos, ocorrido na manhã de hoje. Ainda não temos dados sobre velório e sepultamento, e comunico assim que estiver definido", disse o irmão do turista, Fabio Vinícius, em sua conta no Facebook.

Publicidade

Também em sua conta na rede social, uma madrinha do turista compartilhou uma despedida a Eduardo. "Hoje perdi uma parte de mim, meu afilhado, meu filho, amor que não cabia em mim. Tantas vezes eu disse ”eu te amo" e ele respondia " também te amo tia”. Vou te amar pra sempre", disse Jaqueline Fávero.

De acordo com relatos nas redes, Eduardo praticava o base jump, uma modalidade de salto em que o atleta pula de uma base fixa alta e abre o paraquedas em seguida. O forte vento que a cidade recebia no momento do salto pode ter provocado a morte do turista. No site do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ontem havia um registro de perigo potencial devido a chegada de ventos costeiros. As rajadas segundo o portal poderiam chegar a quase 60 km/h.

Publicidade

A condição influenciou no fechamento temporário da rampa de salto na Pedra Bonita, do Clube São Conrado de Voo Livre, que fica próximo ao local do acidente.