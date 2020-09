Vídeo: homem cai de paraquedas logo depois de salto no Recreio

Rio - Um homem caiu de um paraquedas, na tarde deste domingo, logo depois de saltar do Morro do Rangel, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. De acordo com as primeiras informações, ele sofreu várias fraturas e escoriações.

Um vídeo enviado ao WhatsApp O DIA (21-98762-8248) mostra o momento do acidente, que aconteceu por volta das 13h; assista!

As imagens foram feitas pelo professor de Educação Física Guaracy de Freitas, de 42 anos. Ele, que também é guia de trilhas, tinha acabado de fazer uma na região, quando decidiu gravar o salto.

"Esse rapaz saltou e comecei a filmar. De repente, o parapente fez uma curva e caiu direto, queda livre mesmo", conta, dizendo que a vítima caiu em cima de árvores.

De acordo com o professor, o Corpo de Bombeiros demorou cerca de 30 minutos para chegar ao local depois de ter sido acionado. O acidente teria sido causado por falha humana.

"Um instrutor me disse que foi erro humano, porque o rapaz foi tentar se ajeitar na cadeirinha. O parapente perdeu o equilíbrio, dobrou, fez uma curva e foi direto para o chão", relata.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do saltador.