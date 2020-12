Falta d'água no sábado, 12/12 DIVULGAÇÃO CEDAE

Rio - A falta d'água pode atingir 27 bairros do Rio e duas cidades da Baixada Fluminense neste sábado (12), por conta do rodízio de abastecimento feito pela Cedae para corrigir um problema na Elevatória do Lameirão. Na capital, o fornecimento deve ficar prejudicado na Zona Norte, em bairros como Tijuca, Pavuna, Coelho Neto e Cordovil, Zona Oeste, em Campo Grande, Bangu e Santa Cruz, e Zona Sul, nos bairros de Botafogo, Leme e Urca.

Confira a lista:

Zona Norte: Tijuca (Usina), Anchieta, Acari, Parque Columbia, Pavuna, Coelho Neto, Colégio, Parada de Lucas, Cordovil, Vista Alegre, Irajá, Vila Kosmos, Vicente de Carvalho, Jardim América, Guadalupe, Costa Barros.

Zona Oeste: Campo Grande, Inhoaíba, Cosmos, Paciência, Santa Cruz, Sepetiba, Pedra de Guaratiba e Bangu.

Zona Sul: Botafogo, Urca e Leme.

Baixada Fluminense: São João de Meriti, Mesquita, Novo Horizonte e Paiol (Nilópolis).

O problema na Elevatória do Lameirão ocorreu na queima de um motor, e desde o fim de novembro a empresa tenta recuperar o abastecimento, enquanto a população carioca sofre com a falta d'água. A Cedae disse que "está empenhada a ter o motor recuperado entre os dias 17 e 18 de dezembro". Só então, "após um período de até cinco dias de instalação, colocar a elevatória para operar com 100% de sua capacidade, normalizando o abastecimento".