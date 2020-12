Jonata Nunes da Silva foi preso em Honório Gurgel Arquivo Pessoal

Rio - Policiais da 31ª DP (Ricardo de Albuquerque) prenderam, nesta sexta-feira, Jonata Nunes da Silva, que é filho do traficante Elvécio Machado da Silva, 63, conhecido como Luquinha da Vintém. Luquinha é um dos chefes do tráfico da Vila Vintém, em Padre Miguel, Zona Oeste do Rio, apontado como o segundo na hierarquia da organização criminosa local.

De acordo com a Polícia Civil, Jonata trafegava de carro em Honório Gurgel, na Zona Norte, quando foi interceptado. Ele estava com 50 tabletes de maconha, que seriam entregues no Complexo do Chapadão, na Pavuna.

Luquinha da Vintém está preso desde setembro de 2009.