Nelson Sargento ganha homenagens em cantata, show e exposição

Entre muitas palavras que podem ser usadas para definir o momento atual do país, uma delas é resistência. No mundo das artes e do samba, o termo é facilmente designado ao músico e artista plástico Nelson Sargento. Hoje, o presidente de honra da Estação Primeira de Mangueira e compositor de mais de 400 canções celebra 96 anos de vida com muita música e homenagens.

O dia é cheio em prol de Sargento. Um de seus sambas mais conhecidos, 'Agoniza Mas Não Morre' será interpretado em formato de uma cantata virtual por diversos nomes que admiram o sambista. Mar'tnália, Alcione, Paulinho da Viola, Preta Gil, Tia Surica, Monarco, Regina Casé e Moacyr Luz, entre outros, vão unir vozes em coral para comemorar a vida do música.

Moacyr Luz, idealizador da roda Samba do Trabalhador, no Andaraí, relembra sua relação antiga com Nelson Sargento. Na canção 'Flores em Vida', Moacyr conta que escreveu com Aldir Blanc versos como "Ele é um samba de quadra da Mangueira/Que Deus letrou/Dá aula sobre a cidade/E nessa universidade/É o reitor", que definem a importância de Sargento para o samba e a cultura do país.

"Não é só homenagem ao compositor. Ele é um símbolo de resistência. Talvez seja o último de uma geração. Muita gente foi, e ele continua aí, cheio de carisma, inalterável", diz Moacyr.

A festa não para por aí. Em frente ao prédio de Nelson Sargento, na Tijuca, o Grupo Saracutiando vai se apresentar ao vivo com sambas importantes de sua vida. Diogo Percussão, líder do quinteto, explica a alegria de tocar por e para Sargento. Para ele, o sambista homenageado é "o verdadeiro pai de todos" os que gostam de samba.

"Uma amiga perguntou se podíamos ajudar a homenagear uma pessoa. Já iríamos dizer sim, mas quando descobrimos que era o aniversário do Nelson Sargento, falamos sim duas vezes. Isso ficará em nossas memórias para sempre, contaremos para nossos filhos, netos e bisnetos", conta o percussionista.

Os admiradores de Sargento vão poder acompanhar a apresentação ao vivo pelo perfil 'A Mais Alta Patente do Samba', no Facebook. Por lá também vão conseguir deixar mensagens para o sambista e ver todas os homenagens. No perfil @vivanelsonsargento96anos, no Instagram, fotos e vídeos de Nelson vão ser publicados ao longo dia.

Para fechar a celebração, o Theatro Municipal de Niterói vai exibir nas suas redes sociais, a partir das 19h de hoje, a exposição virtual 'Nelson Sargento - A Mais Alta Patente do Samba'. Nilcemar Nogueira, diretora do Museu do Samba e neta de Dona Zica e Cartola, defende Sargento como patrimônio vivo. "Ele guarda memórias e histórias do samba que foram transmitidas pela oralidade de geração a geração. Trata-se, portanto, de uma figura emblemática de nossa cultura", afirma.