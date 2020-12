Lipe Ribeiro, participante de ’A Fazenda 12’ Divulgação

Por iG

Publicado 13/12/2020 09:20

São Paulo - Com mais de duas horas de espera após a eliminação de Mateus Carrieri , a prova misteriosa de 'A Fazenda 12' teve seu início na madrugada deste domingo. Jojo Todynho, Lipe Ribeiro, Tays Reis, Lidi Lisboa e Biel ficaram surpresos ao reencontrar os 14 peões já eliminados do programa, que ajudariam os remascentes a realizar a prova.

fotogaleria

Publicidade

"Bem-vindos a prova final do Fazendão. Olha só que prova final sensacional que a gente preparou de vocês. E pra essa noite ficar completa, não pode faltar todos os peões que completaram a temporada", disse Mion. O apresentador ainda anunciou que, além de ser decisiva para a reta final, a prova renderia muitos prêmios aos participantes.

pic.twitter.com/NhBg3SBlZh — videovd (@videovd) December 13, 2020 Cada um dos seis peões que continuam confinados foram capitões de um dos times, cada um escolheria dois eliminados para serem seus auxiliares. Os dois participantes que sobraram sem serem escolhidos foram os excluídos, que, apesar de não receberem prêmios, puderam fazer algumas interferências no decorrer das dinâmicas. Cada um dos seis peões que continuam confinados foram capitões de um dos times, cada um escolheria dois eliminados para serem seus auxiliares. Os dois participantes que sobraram sem serem escolhidos foram os excluídos, que, apesar de não receberem prêmios, puderam fazer algumas interferências no decorrer das dinâmicas.

Publicidade

O capitão do time vencedor ganhará uma caixa surpresa, com um papel fundamental para a formação das próximas roças. "Os ajudantes do vencedor levam R$ 20 mil cada um. Cada jogador do trio que ficar em segundo lugar, leva R$ 10 mil. Os outros capitães e assistentes levam R$ 10 mil cada um. Já os excluídos não vão ganhar prêmio nenhum, mas vão ter uma função muito poderosa. Ao longo da prova, eles terão cartas mágicas para influencer nos desafios. Fora uma ou outra ajuda em momentos certos. Agora, vai começar, vamos descobrir quem serão os trios e os dois excluídos", explicou Mion.

Stéfani Bays escolheu JP Gadêlha e MC Mirella; Tays Reis escolheu Juliano Ceglia e Jakelyne Oliveira; Lipe Ribeiro optou por Lucas Maciel e Raissa Barbosa; Biel escolheu Rodrigo Moraes e Cartolouco; Lidi Lisboa optou por Fernandinho Beatbox e Mateus Carrieri; e Jojo Todynho decidiu por Mariano e Victória Villarim. As ex-peoas Carol Narizinho e Luiza Ambiel acabaram sendo as excluídas da atividade especial.

Publicidade

A prova terminou apenas na manhã deste domingo, com o trio de Lipe Ribeiro vencedor:

DEU GENTE DEUUUUUUU, É ELES DEMAIS pic.twitter.com/7DHcqFArt4 — dara projetinho de selfie (@daratuita) December 13, 2020